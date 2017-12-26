"بيتكوين" تغازل الـ 16 ألف دولار بعد خسارة 30%

واصلت بيتكوين الصعود أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد المكاسب القوية التي سجلتها الليلة الماضية لتغازل مستوى 16 ألف دولار، مع تعافي أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم من أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2013.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش صعدت العملة الرقمية أكثر من 12 بالمئة إلى 15673 دولارا على منصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورج.

وكانت بيتكوين هبطت حوالي 30 بالمئة أثناء التعاملات يوم الجمعة إلى 11159.93 دولار مسجلة أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2013.

وفي حين توقع بعض المحللين عملية التصحيح واعتبروها صحية بعد عمليات المضاربة الأخيرة، استمرت التحذيرات من منظمي الأسواق والبنوك المركزية. وجاء التصريح الأول من Andrei Popescu وهو مؤسس منصة تداول للعملات الرقمية بسنغافورة، حيث قال إن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقية لها.

وأصدر البنك المركزي السنغافوري تحذيراً الأسبوع الماضي من التداول على العملات الرقمية وتوقع انخفاض حاد في قيمتها قريبا.

الدولار الأميركي

قال وائل حماد، مسؤول تطوير الأعمال في ICM Capital إن مؤشر الدولار الأميركي، يعكس ردة الفعل على التفاؤل المفرط بعد تنصيب الرئيس دونالد ترمب، والآن نراه يتراجع بنسبة 8% في العام الحالي، موضحا أن صناع السياسة النقدية كانوا يتعاملون مع الأسواق بسياسة التفاؤل الحذر.

وأكد حماد في مقابلة مع "العربية" أن العوامل السياسة ظلت الضاغط الأكبر على الدولار الأميركي، وفي نهاية العام الحالي، تأثرت العملة الأميركية بتمرير قانون يخفض الضرائب على الشركات التي تعول على جلب الأموال وتدفقات نقدية من الخارج، وبالتالي ضخ الاستثمارات لاستعادة زخم التضخم.

وأشار إلى ترجيحات رفع الفائدة لثلاث مرات العام المقبل، وهي التي يعول عليها في تقوية موقف الدولار.