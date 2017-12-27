البورصة المصرية تربح 15.8 مليار جنيه في 10 دقائق

تمكنت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية من تحقيق أرباح قياسية خلال أول دقائق من تعاملات جلسة اليوم الأربعاء. واستهلت شاشات البورصة تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء، بدعم مشتريات قوية من قبل المستثمرين العرب والأجانب دفعت الأسهم المدرجة إلى أرباح تقترب من 16 مليار جنيه في دقائق.

وخلال الدقائق الأولى ربحت الأسهم المدرجة نحو 15.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.95%، بعدما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من نحو 806.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 822.7 مليار جنيه في بداية تعاملات الأربعاء.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة طفيفة تعادل 0.03%، بعدما أضاف نحو 5 نقاط مرتفعاً من مستوى 14922 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، ليسجل نحو 14927 نقطة في بداية تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.16%، بعدما أضاف نحو نقطة واحدة مرتفعاً من مستوى 826 نقطة في إغلاق تعاملات أمس ليسجل في الوقت الحالي مستوى 827 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.11%، مضيفاً نحو نقطتان بعدما ارتفع من مستوى 1961 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، ليسجل نحو 1963 نقطة في بداية تعاملات اليوم.

وبلغ حجم التداول نحو 6.2 مليون سهم، بقيمة 29.12 مليون جنيه، عبر تنفيذ 950 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 3.08 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 1.7 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه على التوالي.

وهبط سهم "البنك التجاري الدولي" صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.27%، عند سعر 75.3 جنيه، يليه سهم "مصرف أبوظبي" بنسبة 0.72%، وسهم "بايونيرز القابضة" بنسبة 0.6%.

وتصدر "سيدي كرير" الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة 1.29%، يليه سهم "كيما" بنسبة 0.6%، و"حديد عز" بنسبة 0.36%.