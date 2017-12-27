mcoin عملة جديدة تطمح لمنافسة Bitcoin بدون إنترنت

تعمل شركة ONEm ومقرها لندن على تطوير وإصدار عملة رقمية متفردة تم تسميتها اصطلاحاً بـ m، بالتعاون مع عدد من كبار مطوري تقنية Blockchain والعملات المشفرة، حسب بيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة إن عملتها الجديدة m ستتميز عن العملات المشفرة المتاحة حالياً والتي وصلت قيمتها السوقية إلى 600 مليار دولار، بإمكانية استخدامها وتداولها مع أو بدون استخدام الإنترنت، مما يجعلها عملياً متاحة لجميع مشتركي الموبايل حول العالم.

وذكرت الشركة إن ما يميزها أيضا وجود استخدامات متعددة على أرض الواقع من خلال مشتركي خدمة SWEB للأعمال، الأمر الذي سيساعد على مضاعفة قيمتها عشرات المرات خلال فترة وجيزة بعد طرحها للتداول خلال شهر يونيو 2018.

وقال كريستوفر ريتشاردسون، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ONEm: "إن القيمة السوقية المستهدفة للعملة m مع نهاية العام القادم هو 5 مليار دولار، وستستحوذ ONEm على 30% من إجمالي الحصة المتداولة، بينما تتوزع الحصة الكبرى على المستثمرين ومستخدمي خدمة SWEB والمعدنين والمتداولين".

وبحسب الشركة فإن العملة المشفرة m محصنة بمستوى أمان عالٍ، حيث لا مجال لوصول القراصنة إليها في حال استخدامها بعيداً عن الإنترنت الذي يعتبر بثغراته مهدداً حقيقيا للعملات الرقمية.

وتعتزم الشركة الإعلان رسميا عن الطرح الأولي للعملة المشفرة m ورمزها وقيمتها الابتدائية خلال شهر أبريل القادم 2018. ومن المتوقع أن تشهد عملية الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين لتفردها بالوصول إلى أسواق خارج نطاق العملات الرقمية المتاحة حالياً مثل Bitcoin وغيرها.