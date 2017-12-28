أسعار الذهب تسجل أفضل أداء سنوي منذ 2010

تواصل أسعار الذهب مكاسبها للجلسة التاسعة على التوالي مع تراجع الدولار وتوجه المستثمرين لشراء الملاذات الأمنة.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 3% خلال الأسبوعين الماضيين.

وتأثرت أسعار الذهب هذا العام بالمخاوف الجيوسياسية وخاصة المتعلقة بكوريا الشمالية، وانحسار التوقعات التي كانت تشير لرفع الفائدة الأميركية بشكل سريع.

وسجلت أونصة الذهب مكاسب بنسبة عشرة في المئة خلال العام الحالي، وهو أفضل أداء سنوي للذهب منذ عام 2010.

كما ارتفع معدن البلاديوم بأكثر من 1% ليصل إلى 1070 دولارا للأونصة وهو أعلى سعر منذ 16 عاما.