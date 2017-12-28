ارتفاع بـ20% لسهم "التوفيق" الوافد الجديد في بورصة مصر

تشهد البورصة المصرية، اليوم الخميس، بدء تداول أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، لتصبح أولى شركات هذا القطاع التي تنضم إلى البورصة.

وقد تمت تغطية الطرح الخاص للشركة بأكثر من 40 مرة، بعد طرح 14.4 مليون سهم، بإجمالي طلبات بلغت 3.8 مليار جنيه، وذلك من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.



كما تمت تغطية الطرح العام للأفراد بـ28 مرة بعد طرح 4.8 مليون سهم.

وقد أنشأت الشركة صندوق ضمان استقرار سعر السهم، الذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول لمكتتبي أسهم الطرح العام، علما أنه تم تحديد السعر النهائي لطرح حصة من "التوفيق للتأجير التمويلي" عند 6.6 جنيه للسهم.

يذكر أن شركة "التوفيق " وزعت 100% من أرباحها السنوية على مدار السنوات الثلاثة الماضية.