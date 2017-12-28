الكويت تتصدر أسواق الخليج في 2017 بمكاسب 11.5%

مع اقتراب نهاية عام 2017، تصدرت الكويت مكاسب أسواق الخليج لهذا العام بارتفاع تجاوز 11% عند الإغلاق.

وأنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات عام 2017 الخميس، على ارتفاع مؤشرها السعري 36.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6408 نقاط بنسبة صعود بلغت 0.58%.

في المقابل ارتفع المؤشر الوزني 0.72%، نقطة ليصل إلى 401.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18%، كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 2.7 نقطة ليصل إلى 914.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.

وشهدت أسواق الإمارات تراجعا تجاوز الـ4%، في سوق دبي و3.5%، في سوق أبو ظبي.

وعلى صعيد العملات، تصدر اليورو اللائحة مع مكاسب كبيرة وصلت إلى 13%، مقابل الدولار الذي سجل تراجعا حاداً بلغ 9%، مقابل سلة من العملات.

وعلى صعيد السلع، سجلت أونصة الذهب أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، بارتفاعات تجاوزت الـ12%، مع نهاية العام الحالي.

وسجلت أسواق النفط مكاسب قوية فاقت الـ17%، لخام برنت و11%، لخام نايمكس