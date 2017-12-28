بورصة مصر تبدأ تداول "التوفيق للتأجير التمويلي" غداً

تشهد البورصة المصرية غداً بدء تداول أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، لتصبح أولى شركات هذا القطاع التي تنضم لتداولات البورصة المصرية.

وقد تمت تغطية الطرح الخاص للشركة بأكثر من أربعين مرة بعدد 14.4 مليون وسهم وبإجمالي طلبات بلغت 3.8 مليار جنيه، وذلك من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.



كما تم تغطية الطرح العام للأفراد بـ28 مرة لعدد أربعة ملايين وثمانمئة ألف سهم.

وقد أنشأت الشركة صندوق ضمان استقرار سعر السهم الذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول لمكتتبي أسهم الطرح العام.

علما أنه تم تحديد السعر النهائي لطرح حصة من التوفيق للتأجير التمويلي عند ستة جنيهات وستين قرشا للسهم.

يذكر أن وزعت شركة التوفيق 100% من أرباحها السنوية على مدار السنوات الثلاثة الماضية.