واردات الصين تقود أسعار النحاس لأعلى مستوى في 4 أعوام

ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام بعد زيادة كبيرة في واردات الصين من المعدن في نوفمبر تشرين/الثاني عززت التوقعات بزيادة الطلب من أكبر مستهلك في العالم.

وارتفع النحاس في العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر عند إغلاق بورصة لندن للمعادن 1.6% إلى 7239 دولارا للطن بعد أن لامس أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2014 عند 7259 دولارا للطن.

وزادت أسعار المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في الكهرباء والإنشاء 30% منذ بداية العام.

وارتفعت واردات الصين من النحاس إلى 329 ألفا و168 طنا في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي، لكن وارداتها من المعدن بلغت 2.915 مليون طن في أول 11 شهرا من عام 2017 بانخفاض يتجاوز 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومن بين المعادن الأخرى، ارتفع الألومنيوم 2.7% إلى 2252 دولارا للطن بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى منذ مارس آذار 2012 عند 2254 دولارا للطن.

وزاد الزنك 0.2% إلى 3272 دولارا للطن بينما ربح الرصاص 2% ليسجل 2539 دولارا للطن والقصدير 0.8% عند 19 ألفا و695 دولارا للطن في حين نزل النيكل 0.2% إلى 12 ألفا و110 دولارات للطن.