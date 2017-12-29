الدولار يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي قفز فيه اليورو والجنيه الإسترليني مما جعل العملة الأميركية على مسار هبوط بنحو 10% هذا العام، وهو أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003.



وكان الدولار بدأ 2017 مرتفعا حيث سجل وقتها المؤشر الذي يقيس أداءه مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية أعلى مستوى في 14 عاما وسط آمال بأن يطبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات تصب في مصلحة النمو والتضخم، لكنه هبط بعد ذلك بفعل شكوك في قدرة ترمب على المضي قدما في تلك السياسات.



وارتفع اليورو 0.25% بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1982 دولار في وقت سابق من اليوم. وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بنحو 14% أمام الدولار في 2017، وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2003.



وعلى الرغم من أن الإسترليني منخفض بأكثر من 10% أمام الدولار منذ التصويت في يونيو حزيران العام الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قفزت العملة البريطانية 9.5% في عام 2017، وهو أقوى أداء لها منذ عام 2009.



وقفز الاسترليني اليوم 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3511 دولار.



وانخفض الدولار 0.3 % إلى أدنى مستوى في عشرة أيام عند 112.56 ين ويتجه لتكبد خسارة بنحو 4% أمام العملة اليابانية هذا العام.



ولم تسجل عملة بتكوين تغيرا يذكر عند 14 ألفا و500 دولار في بورصة بتستامب بعدما هبطت 6% يوم أمس الخميس. وتتجه العملة للارتفاع بنحو 1400% في عام 2017 وكانت عند مستوى قياسي قرب 20 ألف دولار قبل 12 يوما.