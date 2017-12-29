الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالميا.



وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر تشرين الثاني عند 1296.26 دولار للأونصة.



ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة عند 1297.50 دولار للأونصة.



وربح المعدن أكثر من 1.7% منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12% خلال العام.



ومؤشر الدولار منخفض بأكثر من تسعة بالمئة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003. وساعد هذا الذهب على الصعود أكثر من خمسة بالمئة من أدنى مستوى في نحو خمس سنوات سجله في منتصف ديسمبر كانون الأول عندما بلغ 1235.92 دولار للأونصة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام حيث ارتفع أكثر من 57% بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج.



وارتفع البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولار للأونصة اليوم الجمعة بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولارا للأونصة.



وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.83 دولار للأونصة اليوم الجمعة. وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الخميس عند 16.88 دولار للأونصة.



وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 926 دولارا للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولار للأونصة.