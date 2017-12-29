بورصة مصر تسجل أعلى مستوى فوق 15 ألف نقطة

لأول مرة على الإطلاق كسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى 15 ألف نقطة مع إغلاق تعاملات الأسبوع، بدعم مشتريات أجنبية قوية مقابل مبيعات محلية وعربية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.5 مليار خلال تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.28% بعدما ارتفع من مستوى 815.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 825.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.38% بعدما أضاف نحو 348 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 14668 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 15026 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 517.8 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66% مسجلاً أعلى وتيرة صعود أسبوعية منذ يوليو الماضي عند مستوى 77.47 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 242.7 مليون جنيه، بحجم تداولات 3.17 مليون سهم.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.86% مضيفاً نحو 17 نقطة بعدما صعد من مستوى 1943 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 1960 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.12% فاقداً نحو نقطة واحدة بعدما تراجع من مستوى 825 نقطة ليسجل نحو 824 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء خلال الأسبوع، بصافي 222.14 مليون جنيه، فيما اتجه المستثمرون المصريون والعرب للبيع بقيمة 180.9 مليون جنيه و60.6 مليون جنيه على التوالي.

واستقبلت البورصة المصرية أمس الخميس الوافد رقم 222 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهي أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي والتي سيتم تداولها تحت رمز (ATLC.CA ).

وقد تم تغطية الطرح العام 28 مرة لعدد 4.8 مليون سهم، بإجمالي أوامر شراء مسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت نحو134.5 مليون سهم، فيما تم تغطية الطرح الخاص نحو 40 مرة.