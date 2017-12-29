كيف تحرك السوق السعودي خلال أسبوع؟

أنهى سوق التداول السعودي تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بمقدار 20 نقطة وبنسبة 0.29% عند مستوى 7230 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18.8 مليار ريال هذا الأسبوع.

وسجلت ثلاث شركات أعلى أسعار لها منذ سنة وهي دار الأركان عند سعر 15.26 ريال , وصعد سهم دار الأركان أكثر من 150% منذ بداية العام الحالي ليتصدر أفضل الأسهم أداء خلال العام , وسجل كل من سهمي كيمانول والصحراء أعلى سعر منذ سنة عند 9.60 و 16.80 على التوالي.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، الأكثر صعودا والأكثر هبوطا خلال الأسبوع.



أهم أخبار الشركات والإفصاحات في السوق السعودية:



- مجلس إدارة "ينساب" يوصي بتوزيع أرباح نقدية 17.5 % (1.75 ريال للسهم) عن النصف الثاني 2017

- أعلنت شركة "أسمنت العربية" أنه تم انهاء نقاشات المرحلة الابتدائية بشأن احتمالية اندماج مع شركة "إسمنت الصفوة" وأنه لن يتم إتمام هذه الصفقة في الوقت الراهن لعدم التوصل الى اتفاق.

- أعلنت وزارة المالية السعودية أن الإصدار الإضافي الأخير من الصكوك الحكومية استقطب أكثر من 10 مليارات و300 مليون ريال، لتصل نسبة التغطية إلى 216%.

- أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها 10000 ريال.

- تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 11 من يناير المقبل ,وسيتم الاحتفاظ بهذه الأوامر داخل سجل الأوامر دون تنفيذها، حتى وصول سعر السهم للأمر المدخل، علما بأن تعديل طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي لن تغير حدود التذبذب اليومي.

- تنطلق اليوم عملية الاكتتاب في الطرح العام لصندوق "دراية ريت" المُدار من قِبل شركة "دراية المالية"، تمهيداً لإدراجه في السوق المالية، ليكون بذلك واحداً من أكبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بحجم يبلغ 1.17 مليار ريال.

- أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC عن توقيع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، أحد الشركات التابعة لسابك, لعقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين مع شركة سامسونج الكورية بهدف توسيع العمليات القائمة ضمن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية , وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع حوالي 3.3 مليارات ريال، وسيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى، علماً أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ حوالي 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين.

- أوصى مجلس إدارة بنك الرياض بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن فترة النصف الثاني من العام الحالي بواقع 38 هللة للسهم الواحد وبإجمالي 1.14 مليار ريال.

- أعلنت SABIC عن توقيع شركتها التابعة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات لعقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين – 3 وذلك مع شركة سامسونغ الكورية بهدف توسيع العمليات القائمة ضمن مجمعها في مدينة الجبيل الصناعية , وتبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع 3.3 مليار ريال، وسيتم التمويل من موارد الشركة الذاتية إضافة إلى قروض تجارية.

- أعلن صندوق "تعليم ريت" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "اتحاد الراجحي" لشراء عقار تعليمي يقع في حي النزهة بالرياض , وسيقوم الصندوق بالاستحواذ على العقار بإصدار 22.5 مليون وحدة جديدة من صندوق تعليم ريت إلى البائع، علماً بأن العقار مؤجر بالكامل لمدة 30 سنة وأن مدة العقد المتبقية 24 سنة.

- يبدأ الطرح الأولي على وحدات صندوق الراجحي ريت في الأول من يناير المقبل وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ إجمالي حجم الصندوق المستهدف حوالي 1.6 مليار ريال، وتم تحديد سعر الوحدة عند 10 ريال وعدد الوحدات المطروحه 42.6 مليون وحده والهدف من الصندوق هو الإستثمار في عقارات مطورة قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وسيقوم الصندوق بتوزيع نسبة لا تقل عن 90% من أرباحه السنوية بشكل نقدي على مساهميه وذلك بشكل نصف سنوي.

- قالت مجموعة سامبا في تعليقها على الميزانية السعودية أن الميزانية جاءت توسعية للعام القادم بعد أن تم خفضها لمدة ثلاث سنوات متتالية.