هذه هي حصيلة الأداء الأسبوعي لأسواق الإمارات

أنهى سوق دبي المالي الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بمقدار 5 نقاط عند مستوى 3370 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم.

وكانت جلسة يوم الخميس آخر جلسات هذا العام والتي كان أبرز ما فيها إغلاق سهم إعمار العقارية بالقرب من أدنى سعر له منذ عام والمسجل يوم الأربعاء على سعر 6.75 درهم.

وتصدرت شركة الاتحاد العقارية تداولات هذا الأسبوع من حيث الحجم والارتفاع وظهر صندوق BLUESTONE كأكبر مساهمي الشركة وبنسبة تصل إلى 10%.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي للأفراد خلال الأسبوع 48 مليون درهم، كمحصلة بيع.

في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 6 مليون درهم، كمحصلة بيع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات بسوق دبي المالي:

- وقعت "تبريد" اتفاقية خدمة مع "مصدر" من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية لأولى محطات تبريد المناطق التابعة لـ "مصدر".

- أعلنت شركة أرابتك القابضة أنها فازت بعقد إنشاء مجمع فيلانوفا وذلك بقيمة 1.025 مليار درهم.

- أعلنت شركة دبي للاستثمار أنها قادت مجموعة من المستثمرين وأتمت الاستحواذ بالكامل على مبنى kent college بدبي في صفقة للبيع وإعادة التأجير.

وفي سوق أبوظبي، أنهى السوق الأسبوع على ارتفاع بمقدار 49 نقطة عند مستوى 4398 نقطة، وبتداولات بلغت 795 مليون درهم.



وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 51 مليون درهم، كمحصلة بيع.