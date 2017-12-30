ناسداك الأميركي ينهي 2017 على مكاسب تفوق 28%

غابت الأجواء الاحتفالية عن بورصة وول ستريت في آخر جلسة للتداول هذا العام مع إغلاق المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على انخفاض بفعل خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، رغم أنها سجلت أفضل أداء سنوي منذ 2013.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 118.29 نقطة، أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 24719.22 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندردآند بورز500 الأوسع نطاقا 13.93 نقطة، أو 0.52 بالمئة، ليغلق عند 2673.61 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 46.77 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 6903.39 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود داو جونز 1.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.00 بالمئة وناسداك 0.4 بالمئة.

وسجلت أيضا مكاسب في الربع الرابع مع ارتفاع داو جونز 10.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 6.1 بالمئة وناسداك 6.3 بالمئة.

وعلى مدى العام بلغت مكاسب داو جونز 25.1 بالمئة وستاندرد آند بورز 19.4 بالمئة وناسداك 28.2 بالمئة.