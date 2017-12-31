"الأهلي" يرفع رأسماله 50% عبر توزيع أسهم مجانية

أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك، عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال.

وقال البنك الأهلي في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، رأس المال بعد الزيادة سيبلغ 30 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 50%، مقارنة مع 20 مليار ريال قبل الزيادة.

وسيصل عدد أسهم البنك المُصدرة بعد الزيادة إلى 3 مليارات سهم.

وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.

وستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهمين من الأسهم المملوكة، على أن تكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 10 مليارات ريال من حساب الأرباح المبقاة.