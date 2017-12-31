لماذا تترقب بورصات الخليج أداء أفضل بالعام الجديد؟

سجلت أسواق الشرق الأوسط أداء أسوأ كثيرا من بقية دول العالم ولكن مع نهاية العام أعطت التقييمات المنخفضة وخطط زيادة الإنفاق الحكومي المستثمرين أسبابا لتوقع عام أفضل في 2018.

وصعدت بورصة مصر 21.7 في المئة في 2017 مع جني ثمار الإصلاح لكن الصورة في الخليج كادت تصل لحد الكارثة نتيجة التوترات الجيوسياسية والنمو الاقتصادي البطيء وانخفاض أسعار العقارات.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة خلال العام، مقارنة مع قفزة نسبتها 34 بالمئة لمؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة. ونزلت بورصة دبي 4.6 في المئة وتضررت بورصة قطر من مقاطعة دول عربية أخرى وفقدت 18.3 في المئة.

أداء أقوى متوقع

ويبدو مستبعداً أن يكون العام الجديد ضعيفاً، مثل سابقه في الخليج ويرجع ذلك لأسباب منها أن الكثير من تقييمات الأسهم هبط لدرجة تصل إلى نفس المستوى في أسواق ناشئة أخرى أو حتى أقل منها.

كما أن ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية أتاح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إبطاء خطى برامج التقشف التي قلصت النمو وأضرت بأرباح الشركات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلا في 2018.

وقال بدر الغانم مدير إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت "في ظل هذه الخلفية وبدعم من التقييمات الضعيفة نحن متفائلون بصفة عامة بشأن مجلس التعاون الخليجي في 2018، وتتراوح النظرة المستقبلية بشكل عام بين سلبية قليلا ومتفائلة إلى حد ما".

صناديق الاستثمار

وأظهر استطلاع لرويترز نشر وشمل 13 من كبار مديري الصناديق بالمنطقة أن نسبة 54 في المئة من الصناديق الآن زيادة مخصصاتها لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة القادمة، ولا يتوقع أي منها تقليص تلك المخصصات، وهي النظرة الأكثر تفاؤلا منذ أغسطس آب.

ونزلت البورصة السعودية 0.1 في المئة اليوم وهوى سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري أكثر الأسهم تداولا، خمسة في المئة على الرغم من إعلانها أنها ستطرح حصة 30 في المئة من أسهم شركة دار الأركان والبالغ أصولها 2.68 ميار ريال (715 مليون دولار) في البورصة.

وزاد سعر السهم لأكثر من مثليه في الأشهر الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك في جزء منه لتوقعات بطرح عام أولي. وصعد سهم البنك الأهلي التجاري 2.7 في المئة وسط تعاملات نشطة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال عشرة مليارات ريال إلى 30 مليار ريال من خلال إصدار أسهم مجانية تمول من الأرباح المتبقاة.

ونزل مؤشر قطر 0.03 في المئة اليوم الأحد بفعل هبوط بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلد، 0.8 في المئة. وكان الخميس آخر أيام التداول هذا العام في أسواق أبوظبي ودبي والكويت.