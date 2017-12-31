Verocy: هذه أفضل السلع والأسواق والعملات في 2018

كشف مدير منطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركةVerocy للاستشارات، سيريل ويديرشوفن، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن رؤيته لأداء السلع والأسواق في 2018.

وجاءت إجابات ويديرشوفن على النحو التالي:

عملة واحدة ستشتريها فيها في 2018؟

"اليورو"، وذلك بسبب تحسن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وتعرض اقتصادات أخرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند للضغط، لا سيما مع التقييمات المرتفعة للأصول في أميركا ورفع الفائدة.

سلعة واحدة ستستثمر فيها في 2018؟

"النفط"، أتوقع ارتفاع الأسعار العام المقبل خاصة إذا أبقت روسيا والسعودية اتفاقية تخفيض الإنتاج وإذا، وفى ترمب بوعده بفرض عقوبات جديدة على إيران.

هل سيكون الجنيه الإسترليني في وضع أفضل أم أسوء في 2018؟

في وضع أسوأ، وذلك لأن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون 60 مليار يورو وليس 20 مليارا.

أي سوق مالية ستكون الأفضل في 2018؟

"تداول"، السوق السعودية مع اكتتاب أرامكو ودخولها في مؤشر الأسواق الناشئة.