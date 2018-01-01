الأصول عالية المخاطر الأكثر جاذبية في 2017

كان أداء الأصول عالية المخاطر جيداً خلال العام 2017، وكانت فكرة الاستثمار في العملات الافتراضية الأكثر جاذبية، ويؤكد ذلك ارتفاع سعر عملة البيتكوين بـ1500%.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعملة رقمية أخرى ظهرت باسم "إثريوم"، شهدت ارتفاعات قوية في قيمتها بلغت أكثر من 6000%.

وعلى الرغم من كل هذه الارتفاعات، ظهر تشاؤم بعض المحللين الماليين حول هذه العملات، حيث وصف الكثير منهم عملة البيتكوين بـ"الفقاعة".

وساد اتخاذ المخاطر في الأسهم والديون السيادية وديون الشركات، بينما الأصول الأكثر أماناً في المعتاد بقي أداؤها ضعيفاً كالسندات الحكومية اليابانية.

وفي مجال الأسهم قدمت أوكرانيا أداء جيداً بعد تصريحات متفائلة حول اقتصادها من صندوق النقد الدولي، في المقابل قدمت قطر وباكستان الأداء الأسوأ.

أما في ما يخص السندات السيادية، فقد برزت السندات الحكومية لليونان والأرجنتين بعد أن كانت الأسوأ في السنوات السابقة، فيما كانت السندات اليابانية والفنزويلية الأسوأ أداءً.

وفي مجال السلع، كان أداء البلاديوم الأفضل حيث شهد ارتفاعات بأكثر من 50%، فيما كان الأداء الأسوأ للسكر والغاز الطبيعي.

وفي ما يخص العملات، سجلت عملة موزامبيق الأداء الأفضل في 2017، أما الأسوأ فكان من نصيب عملة أوزباكستان وذلك بعد فك ربط العملة بالدولار.