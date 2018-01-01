بورصة مصر ربحت 12.6 مليار دولار في 2017

حققت البورصة المصرية أرقاماً قياسية خلال العام المنقضي 2017، لتنافس بقوة على تحقيق أكبر مكاسب بين البورصات العربية والعالمية.

ورغم الأحداث التي مرت بها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، إلا أنه في المجمل سيطر اللون الأخضر على الشاشات خلال معظم جلسات التداول، وحققت غالبية الأسهم المدرجة مكاسب قياسية تتراوح ما بين 10 و50%.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية ومنذ بداية العام 2017 وحتى نهايته أمس، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 223.3 مليار جنيه تعادل نحو 12.61 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 37.11%، وذلك بعدما صعد من نحو 601.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر من العام 2016 إلى نحو 824.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسات العام 2017.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 21.75%، بعدما أضاف نحو 2685 نقطة خلال الـ 12 شهراً الماضية، مرتفعاً من مستوى 12344 نقطة في إغلاق تعاملات العام 2016، لينهي جلسات العام 2017 عند مستوى 15029 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 78.61%، مضيفاً نحو 364 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 463 في إغلاق تعاملات ديسمبر 2016 ليسجل نحو 827 نقطة بنهاية جلسات العام 2017.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي قفز بنسبة 79.83% مضيفاً نحو 875 نقطة، بعدما أنهى جلسات العام الماضي عند مستوى 1971 نقطة مقابل نحو 1096 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر 2016.

وعلى صعيد التعاملات الشهرية، ارتفع رأس المال السوقي خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 10.8 مليار جنيه إلى مستوى 824.9 مليار جنيه، بارتفاع قدره 1.32% عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.06% إلى مستوى 15029 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، مضيفاً نحو 447 نقطة خلال تعاملات شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.02% إلى مستوى 827 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 4.42% عند مستوى 1971 نقطة.