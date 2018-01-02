الذهب يعزز بريقه ويسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

سجلت أسعار الذهب بداية قوية في عام 2018، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، مدعوماً بعوامل فنية بعدما تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية الأسبوع الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1308.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر عند 1310.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1310.50 دولار للأوقية.

وقال محللون ومتعاملون إن الذهب ارتفع بسبب عوامل فنية، بعدما أغلق فوق المتوسط المتحرك لمئتي يوم ومئة يوم على مدى الأسبوعين الماضيين، عقب تخطيه مستوى مقاومة نفسياً عند 1300 دولار يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 13% العام الماضي، مسجلاً أفضل أداء سنوي منذ 2010. وغذى الصعود تعثر الدولار وتوترات سياسية وانحسار القلق إزاء تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 17.04 دولار. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.49 دولار.

وصعد البلاديوم 1% إلى 1072.50 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 عند 1074.30 دولار.