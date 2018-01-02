انطلاقة 2018.. الأسهم الأميركية متفائلة بالعام الجديد

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت مرتفعة اليوم الثلاثاء، أول أيام التداول في عام 2018، في إشارة على أن الأسهم تتجه لتعزيز المكاسب القوية التي حققتها العام الماضي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 112.93 نقطة، أو ما يعادل 0.46 بالمئة، إلى 24832.15 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.3 نقطة، أو 0.42265 بالمئة إلى 2684.91 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 28.66 نقطة تعادل 0.42 بالمئة إلى 6932.04 نقطة.

وارتفع اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع اليوم الثلاثاء أول يوم تداول في 2018، وسط تفاؤل بوضع اقتصادي أفضل في منطقة اليورو.

وأنهى اليورو 2017 بتحقيق أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ عام 2003، في ظل تحسن الاقتصادات الأوروبية وتنامي التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتحفيز النقدي، مما يعزز الطلب على العملة الموحدة.

وبدأ اليورو العام بتعزيز تلك المكاسب ليرتفع 0.3 بالمئة إلى 1.2046 دولار بحلول الساعة 0839 بتوقيت غرينتش، ليقترب من مستوى 1.2092 دولار الذي سجله في سبتمبر أيلول وهو الأعلى منذ أوائل 2015.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أيضا مقابل الين الياباني إلى 135.64 ين لتبلغ مستويات لم تسجلها منذ أواخر 2015.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 91.932 وهو أدنى مستوياته منذ سبتمبر.

وبالنسبة لعام 2017 بالكامل، تراجع مؤشر الدولار بما يزيد على 9.8 في المئة لتسجل العملة الأميركية أسوأ أداء سنوي منذ 2003.

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد صعود أسعار المعادن والنفط كما زاد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة ليبلغ 0.7836 دولار أميركي مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر.

واستقرت عملة بيتكوين، أكبر وأشهر العملات الرقمية، عند 13 ألفا و496 دولارا بعد أن تراجعت في وقت سابق اثنين في المئة في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ.

وبدأ الجنيه الإسترليني أول يوم تداول لعام 2018 بالارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار. وسجل الإسترليني في 2017 أفضل أداء سنوي مقابل الدولار منذ عام 2009 بزيادة بلغت نحو عشرة في المئة، وعزز تلك المكاسب اليوم الثلاثاء.

وارتفع الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3558 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 25 سبتمبر أيلول، بينما استقرت العملة البريطانية أمام اليورو عند 88.88 بنس.