بداية متعثرة لأسهم أوروبا في 2018

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات العام الجديد اليوم الثلاثاء، وهبطت أسهم شركات المعادن والتعدين عقب موجة ارتفاع قوية، بينما لم يكن ارتفاع أسهم شركات النفط والبنوك كافياً لوقف الانخفاض.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2% في التعاملات المبكرة، فيما انخفض مؤشر "ستوكس" لمنطقة اليورو 0.3%.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.6%. وتراجعت أسهم "ريو تينتو" و"باسف" و"بي.إتش.بي بيليتون".

وكان قطاع التعدين قد ارتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنهاية الأسبوع الماضي.

وقدم النفط الذي سجل أعلى بداية في مستوى تداولات السنة منذ العام 2014 الدعم للمؤشر، مع ارتفاع أسهم شركات النفط الكبيرة في أنحاء المنطقة بالتزامن مع ارتفاع الخام. وكانت "شتات أويل" و"توتال" من بين أكبر الشركات الرابحة.

وارتفعت أيضاً أسهم الشركات المالية إذ كانت أسهم "سانتاندر" و"أوني كريديت" من بين أقوي أسهم البنوك أداءً.

وفي تحركات لافتة للنظر، انخفضت أسهم "لوفتهانزا" 6.3% بعد أن اتفقت شركة "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية على شراء شركة الطيران "نيكي" النمساوية المتعثرة التابعة لـ"إير برلين".

وانسحبت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من اتفاق لشراء أصول "نيكي" في منتصف ديسمبر بسبب مخاوف بشأن المنافسة.

وبحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.3%، و"كاك 40" الفرنسي 0.39%، و"داكس" الألماني 0.77%.

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات العام الجديد اليوم الثلاثاء، وهبطت أسهم شركات المعادن والتعدين عقب موجة ارتفاع قوية، بينما لم يكن ارتفاع أسهم شركات النفط والبنوك كافياً لوقف الانخفاض.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2% في التعاملات المبكرة، فيما انخفض مؤشر "ستوكس" لمنطقة اليورو 0.3%.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة القطاعات المنخفضة، مع هبوط مؤشر القطاع 0.6%. وتراجعت أسهم "ريو تينتو" و"باسف" و"بي.إتش.بي بيليتون".

وكان قطاع التعدين قد ارتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنهاية الأسبوع الماضي.

وقدم النفط الذي سجل أعلى بداية في مستوى تداولات السنة منذ العام 2014 الدعم للمؤشر، مع ارتفاع أسهم شركات النفط الكبيرة في أنحاء المنطقة بالتزامن مع ارتفاع الخام. وكانت "شتات أويل" و"توتال" من بين أكبر الشركات الرابحة.

وارتفعت أيضاً أسهم الشركات المالية إذ كانت أسهم "سانتاندر" و"أوني كريديت" من بين أقوي أسهم البنوك أداءً.

وفي تحركات لافتة للنظر، انخفضت أسهم "لوفتهانزا" 6.3% بعد أن اتفقت شركة "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية على شراء شركة الطيران "نيكي" النمساوية المتعثرة التابعة لـ"إير برلين".

وانسحبت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" من اتفاق لشراء أصول "نيكي" في منتصف ديسمبر بسبب مخاوف بشأن المنافسة.

وبحلول الساعة 08:55 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.3%، و"كاك 40" الفرنسي 0.39%، و"داكس" الألماني 0.77%.