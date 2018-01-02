EKH تستحوذ على الدلتا للتأمين بـ 300 مليون جنيه

قال هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين في الشركة القابضة المصرية الكويتية EKH لرويترز اليوم الثلاثاء إن شركته تتوقع الانتهاء من الاستحواذ على شركة الدلتا للتأمين المصرية بسعر مقترح 20 جنيها (1.15 دولار) للسهم في الربع الأول من هذا العام.

وأضاف عبد المنعم "حصلنا أمس الاثنين على موافقة الرقابة على التأمين ومجلس الوزراء وفقا للقانون. نتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الأول".

تمتلك القابضة المصرية الكويتية 32 بالمئة من أسهم الدلتا للتأمين.

وفي حال إتمام استحواذ القابضة المصرية الكويتية على 67 بالمئة من أسهم الدلتا للتأمين لتصل حصتها إلى 99 بالمئة، وهي أقصى نسبة ملكية يسمح بها القانون المصري في شركات قطاع التأمين، ستصل قيمة الصفقة لنحو 300 مليون جنيه.

كانت الشركة قالت لبورصة مصر في بيان اليوم إنه "جاري حاليا الحصول على كافة الموافقات اللازمة لتقديم ملف عرض الشراء الإجباري إلى الهيئة العامة للرقابة المالية".

والقابضة المصرية الكويتية مدرجة في بورصتي مصر والكويت، وتتبعها نحو 20 شركة أخرى تعمل في قطاعات الغاز والبترول والتأمين والأسمدة والاتصالات والبناء والاستثمارات المالية وغيرها.

وقال عبد المنعم لرويترز إن تمويل الصفقة سيكون من خلال السيولة المتوفرة في الشركة. وبلغت السيولة المتوفرة في القابضة المصرية الكويتية نحو 434 مليون دولار بنهاية سبتمبر أيلول وفقا للقوائم المجمعة للشركة.