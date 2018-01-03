الأسهم الأميركية تحلق بدعم قطاع التكنولوجيا

تخطى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية حاجز 2700 نقطة للمرة الأولى بعد وقت قليل على بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، بينما سجل المؤشران ناسداك وداو جونز مستويين قياسيين بدعم من مكاسب قوية لقطاع التكنولوجيا.

وارتفعت أسهم أوراكل وآي.بي.إم بنحو ثلاثة بالمئة مما ساعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الخاص لقطاع التكنولوجيا إلى الارتفاع بنحو واحد بالمئة. وسجل المؤشر مستوى قياسيا مرتفعا عند 2708.64 نقطة.

وسجل المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 24909.55 نقطة، في حين تخطى المؤشر ناسداك المجمع حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 7055.53 نقطة.