المركزي الأوروبي يشتري سندات بـ3.08 مليار يورو

تباطأت مشتريات المركزي الأوروبي من سندات الشركات خلال ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ انطلاق برنامج التحفيز في عام 2016، حيث اشترى المركزي سندات بقيمة 3.08 مليار يورو، وهذا المستوى هو أقل من نصف قيمة مشترياته في كل من الشهور الثلاثة السابقة.

وخفض المركزي الأوروبي قيمة مشترياته من السندات الحكومية، التي تشكل المُكون الأكبر في برنامج التحفيز، ليبلغ بذلك إجمالي قيمة مشترياته من الأصول خلال ديسمبر الماضي، خمسين مليارا ومئتي مليون يورو.

يذكر أن شهر ديسمبر هو الشهر الذي عادة ما يقلص فيه البنك وتيرة الشراء بسبب انخفاض أحجام التداول في الأسواق المالية أثناء فترة الأعياد.