"نيكاي" يغلق عند أعلى مستوى في 26 عاما بأولى جلسات 2018

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الخميس في أولى جلسات تداول 2018، مع ارتفاع مؤشري "نيكاي" و"توبكس" لأعلى مستوى في عدة عقود، في وقت صعدت أسهم النفط وشركات السمسرة.

ولحق "نيكاي" القياسي للأسهم اليابانية بركب المكاسب التي حققتها الأسواق الخارجية بعد عطلة العام الجديد في اليابان، ليغلق مرتفعاً 3.26% عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 23506.33 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 1992.

والارتفاع الذي سجله مؤشر "نيكاي" اليوم هو أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر 2016.

وزاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 2.55%، ليغلق عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 1863.82 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1991.

وفاقت الأسهم الصاعدة تلك الهابطة بواقع 492 إلى 143 مع استقرار 40 سهماً عند الإغلاق.

وفي 2017 ربح مؤشر "نيكاي" 19.1% وزاد "توبكس" 19.7%، في الوقت الذي تلقت فيه أرباح الشركات اليابانية الدعم من زيادة قوة الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي محلياً، والسياسة النقدية شديدة التيسير التي يتبعها بنك اليابان المركزي.

واليوم ساعدت المكاسب التي حققتها الكثير من القطاعات في تعزيز أسهم شركات السمسرة، مع ارتفاع مؤشر قطاع الأوراق المالية الفرعي 4.86%. وزادت أسهم "نومورا هولدنغز" 3.16% و"دايوا سيكيوريتيز غروب" 3.82%.

وعزز ارتفاع أسعار الخام مؤشر قطاع النفط والغاز الفرعي ليرتفع 3.73%. وزادت أسهم "جيه.إكس.تي.جي هولدنغز" 3.99%، و"كوزمو إنرجي هولدنغز" 7.29%.

وزادت أسعار النفط الخام نحو 2% في العقود الآجلة أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بدعم من الاضطرابات في إيران العضو في "أوبك"، وبيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا.