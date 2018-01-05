الذهب يهبط قبيل بيانات الوظائف الأميركية

هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة قبل بيانات الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1318.40 دولار للأونصة، بينما تراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1319.10 دولار للأونصة.

وبلغ الذهب أعلى مستوى في المعاملات الفورية منذ 15 سبتمبر/أيلول عند 1325.86 دولار للأونصة أمس الخميس مع تراجع الدولار.

وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة ارتفاعا نسبته 0.1% إلى 91.946.

ومن المنتظر نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يظهر زيادة عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، بحسب مسح أجرته رويترز.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.40 دولار للأونصة بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار للأونصة أمس الخميس.

وقفز البلاديوم 56 بالمئة العام الماضي وسط مخاوف من حدوث نقص في المعروض بفعل نمو مبيعات السيارات الصينية وتشديد الرقابة على

الانبعاثات والعزوف عن السيارات التي تعمل بوقود الديزل في أوروبا.

وانخفضت الفضة 0.4% إلى 17.17 دولار للأونصة بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند 17.27 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 961.30 دولار للأونصة. ولامس المعدن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 965.40 دولار للأونصة أمس الخميس.