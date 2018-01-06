أفضل أداء منذ عام للأسهم الأميركية بصدارة التكنولوجيا

حقق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك أفضل أسبوع من المكاسب في أكثر من عام بفضل مكاسب لأسهم التكنولوجيا، دفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت إلى تسجيل مستويات إغلاق قياسية جديدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 220.74 نقطة، أو ما يعادل 0.88 بالمئة، إلى 25295.87 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.16 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 2743.15 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 58.64 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 7136.56 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب كبيرة مع صعود داو جونز 2.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 2.6 بالمئة في حين سجل ناسداك قفزة قدرها 3.4 بالمئة.