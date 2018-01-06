رابع أسبوع من المكاسب يبقي الذهب عند 1320 دولارا

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس هذا الأسبوع أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، ومع صعود الدولار حتى بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1320.31 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي متراجعا عن مستواه المرتفع، الذي سجله يوم الخميس البالغ 1325.86 دولار. لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.3 بالمئة.

وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير شباط 0.05 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1322.30 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، وهو شيء لم يفعله منذ أبريل، رغم أنه أنهى عام 2017 على مكاسب بلغت 13 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 17.22 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند 17.29 دولار، ومنهيا الأسبوع على زيادة قدرها 1.6 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.96 بالمئة إلى 969.00 دولارا للأوقية بعد أن وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 969.90 دولار، ومسجلا مكاسب قدرها 4.6 بالمئة على مدى الأسبوع.

وانخفض البلاديوم 0.62 بالمئة إلى 1089.47 دولار للأوقية، متراجعا عن المستوى القياسي البالغ 1105.70 دولار الذي بلغه يوم الخميس، ومنهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 2.5 بالمئة.

وسجل البلاديوم أقوى أداء بين المعادن النفيسة الرئيسية العام الماضي مع صعوده 56 بالمئة بفعل مخاوف من نقص في المعروض بالأسواق مع ارتفاع الطلب على المعدن الذي يستخدم في أجهزة تنقية العادم بالسيارات التي تعمل بالبنزين والتي أصبح الكثيرون يفضلونها على السيارات التي وقودها الديزل.