معدن الزنك يقفز لأعلى مستوى بـ 10 سنوات.. لماذا؟

سجل الزنك أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات أثناء التعاملات مع استمرار المخاوف بشأن قلة المعروض في الوقت، الذي تراجع فيه النحاس بعد مكاسب قوية الشهر الماضي وسط تنامي حذر المستثمرين الصينيين بشأن آفاق المعدن.

وتقلصت مخزونات الزنك في بورصة لندن للمعادن بمقدار 250 طناً لتسجل أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2008، وفق ما أظهرته بيانات الجمعة، وهو ما يمثل هبوطا بنحو الثلث من ذروتها المسجلة في أكتوبر.

وتظهر أحدث بيانات في القطاع اتساع العجز في سوق الزنك العالمية إلى 36 ألفاً و900 طن في أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع عجز بلغ 35 ألفا و900 طن في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر.

وأنهت عقود الزنك القياسية لأجل ثلاثة أشهر جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.2 بالمئة إلى 3354 دولارا للطن بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أغسطس 2007 عند 3375 دولارا للطن.

وأغلقت عقود النحاس منخفضة 1 بالمئة إلى 7120 دولارا للطن، بعد أن سجلت مكاسب بلغت 7 بالمئة في ديسمبر.

وتراجعت عقود الرصاص 1.8 بالمئة لتغلق عند 2540 دولاراً للطن، بينما أغلقت عقود الألمنيوم منخفضة 2.1 بالمئة إلى 2203 دولارات للطن.

وأنهت عقود القصدير الجلسة مرتفعة 0.6 بالمئة إلى 19 ألفا و975 دولاراً للطن بينما أغلقت عقود النيكل منخفضة 1 بالمئة إلى 12 ألفا و525 دولارا للطن.