الأوامر الملكية تقفز بالبورصة السعودية والتجزئة في صعود

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم الأحد، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن حزمة مزايا للمواطنين السعوديين تعويضا لهم عن غلاء المعيشة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6 %. وارتفعت أسهم معظم الشركات في قطاع التجزئة، والتي قد تستفيد من الحزمة التي ستعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، مع صعود سهم جرير للتسويق 2.6% مسجلا أعلى مستوياته منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وتشير التقديرات الأولية لقيمة الأوامر الملكية الأخيرة إلى 50 مليار ريال، ويقدر ذلك بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام. وهي إذا أضيفت لموازنة برنامج حساب المواطن لهذا العام عند 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى 80 مليار ريال في العام 2018.

لكن المنح تعد مؤشرا على حرص السلطات السعودية على الحد من تضرر الطلب المحلي بسبب إجراءات ضبط الإنفاق هذا العام.

وارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" 2% بعدما قالت الشركة إن عشر وحدات من 12 وحدة في مرحلة توسعها الثانية حققت إنتاجا مطابقا للمواصفات والمقاييس، بينما سيبدأ تشغيل الوحدتين المتبقيتين في الربع الحالي.

وسجلت سوقا الأسهم في الإمارات العربية المتحدة أداء ضعيفا رغم قوة الأسهم العالمية. وزاد مؤشرا دبي وأبوظبي 0.2 % لكل منهما، وإن كان سهم أرابتك للبناء قفز 6.5% في أنشط تداول له منذ يوليو/تموز، بعدما قالت الشركة إن إحدى وحداتها فازت بعقد قيمته 250 مليون درهم (68 مليون دولار) من إعمار العقارية.