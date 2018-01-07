مزاد شركة المال الكويتية.. حضر البائع وغاب المشتري

شهد الأسبوع الماضي مفارقة بورصوية هي الأولى من نوعها، عندما غاب المشتري لأسهم مجموعة الخرافي في شركة المال للاستثمار، والبالغة 11% بعد أن كان أعلن نيته عن الرغبة في شرائها.

وأفصحت البورصة الكويتية أن المشتري مبارك المسلم لم يحضر المزاد، الذي كان مخصصا لشراء النسبة المحددة، حيث امتنع عن إتمام الصفقة في الوقت المحدد من قبل البورصة.

وكانت شركة الاستثمارات الوطنية هي الطرف البائع لحساب شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، وهي ذراع مجموعة الخرافي الاستثمارية.

وقال بيان للبورصة إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية، وفق قواعد التداول المعمول بها في البورصة.