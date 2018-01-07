ملكية صناديق الاستثمار بالأسهم السعودية تقفز 85% سنويا

قفزت ملكية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية بنهاية العام الماضي 2017، نحو 85.4%، إلى 163.47 مليار ريال، مقارنة بـ 88.17 مليار ريال بنهاية العام السابق له 2016، وبفارق بلغ نحو 75.30 مليار ريال بحسب تحليل لصحيفة الاقتصادية.

وارتفعت ملكية الصناديق الاستثمارية ارتفعت 9.68% من إجمالي السوق، وهي تعد أعلى ملكية للصناديق مقارنة بالسنوات السابقة، حيث شكلت ملكيتهم بنهاية عام 2016 نحو 5.24%، ونحو 2.71% بنهاية عام 2015.

وحققت الصناديق الاستثمارية صافي مشتريات خلال الربع الرابع من العام الماضي، نحو 9.96 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي المشتريات نحو 15.45 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 5.49 مليار ريال.

وارتكزت عمليات الشراء في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ حققت الصناديق الاستثمارية خلاله صافي مشتريات بنحو 7.64 مليار ريال، بما يعادل 77% من صافي الشراء في الربع الرابع من 2017.

وبمقارنة مشتريات الصناديق الاستثمارية وأداء السوق بشكل عام نجد ارتباطا في اتجاه حركة السوق مع اتجاه صافي حركة الصناديق خلال العامين الماضيين، إذ إن عملية الارتفاع التي تمت في السوق خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، قابلها ارتفاع بصافي المشتريات للصناديق الاستثمارية، حيث حققت السوق ارتفاعا بنحو 4.17 % قابله صافي مشتريات للصناديق بنحو 8.76 مليار ريال.

في المقابل، تراجعت نسبة ملكية الأفراد بجميع فئاتهم في سوق الأسهم السعودية بنهاية عام 2017 إلى نحو 27.4%، لتبلغ نحو 462.9 مليار ريال، وهي أدنى مستوى لملكية الأفراد، في حين كانت نسبة ملكيتهم بنهاية عام 2016 من إجمالي السوق، نحو 28.69%، وبنحو 32.06% في عام 2015.