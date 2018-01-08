الدولار يرتفع رغم تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في أميركا

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الاثنين، حيث لم يكن لبيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تأثير يذكر على التوقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة بالولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.1% إلى 92.051 ارتفاعا من أقل مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول الذي سجله في الثاني من يناير كانون الثاني عند 91.751.

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية 148 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة 252 ألفا في نوفمبر تشرين الثاني، بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 190 ألف وظيفة في ديسمبر.

وبدأت العملة الأميركية العام على نزول بعدما خسر مؤشر الدولار 9.9% في 2017 وهو أضعف أداء منذ 2003.

ومقابل الين ارتفع الدولار نحو 0.1% إلى 113.20 ين بعد تداوله في نطاق بين 112 و113.75 ين الشهر الماضي.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن استهل العام بقوة، حيث ارتفعت العملة الموحدة إلي 1.2089 دولار يوم الخميس مقتربة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجلته في أوائل سبتمبر أيلول عند 1.2092 دولار.