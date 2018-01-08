بدء تداول وحدات "صندوق الأهلي ريت 1" بالسوق السعودي

استقبلت اليوم السوق السعودية إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق الأهلي ريت 1" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وبلغت نسبة تغطية الاشتراكات في الصندوق 157%. وقد اكتتب نحو 25 ألف مستثمر في الوحدات المطروحة.

وسيكون "صندوق الأهلي ريت 1" هو أكبر صندوق استثمار عقاري متداول من حيث قيمة الأصول البالغة مليارا و375 مليون ريال.

وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016م فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

ويستثمر صندوق الأهلي ريت (1) العقاري المتداول في الأصول العقارية المطورة والجاهزة للاستخدام المدرة للدخل. وتتألف الأصول التي يستثمر فيها الصندوق من مركز تجاري يسمى "الأندلس مول" وفندق ملاصق له باسم "فندق ستاي بريدج سويتس"، وهما يقعان في مدينة جدة التي تعدّ مركزاً تجارياً وترفيهياً ووجهة جذابة لجميع زوارها.

يذكر أن الأهلي كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي بملكية 90%، قد تأسست عام 2007 وتوفر لعملائها منذ ذلك الحين الحلول المتقدمة للخدمات الاستثمارية المتكاملة. واليوم، تعد الأهلي كابيتال أكبر مدير للأصول في المملكة، وأكبر مدير للأصول المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار ريال.

يشار إلى أن "صندوق الأهلي ريت 1" يُعد الإدراج الثامن للصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية.