توقعات برفع الفائدة الأميركية تصعد بالدولار وتهوي بالذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما صعد الدولار بفضل توقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة الأميركية هذا العام.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى1317.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش.

وفي الأسبوع الماضي لامس الذهب أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1325.86 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وسجل الذهب مكاسب الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي.



وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 % اليوم إلى 1318.80 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 92.155 اليوم ليصعد من أقل مستوى له منذ 20 سبتمبر عند 91.751 والذي سجله في الثاني من يناير كانون الثاني.



بينما نزل السعر الفوري للفضة 0.6 % إلى 17.12 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر يوم الجمعة عند 17.29 دولار.



وهبط البلاتين 0.3 % إلى 966.50 دولار للأونصة بعدما بلغ أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 970.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 1096 دولارا للأونصة. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 1105.70 دولار الأسبوع الماضي.