الذهب يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء وسط توقعات لزيادات جديدة في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى1317.86 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة06:55 بتوقيت غرينتش. وفي الأسبوع الماضي، لامس المعدن أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند1325.86 دولار للأوقية.



ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 %، إلى 1318.90 دولار للأوقية.



وبلغ الدولار أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى أمس الاثنين، واستقر مؤشر الدولار عند 92.342 اليوم.



يراهن المستثمرون على زيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية بعد صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة والتي لم تقدم أي مبررات لتغيير توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي .



ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة كونه يزيد من تكلفة الفرص البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.



وانخفض السعر الفوري للفضة 0.3 %، إلى17.08 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.8 %، إلى964.3 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمس الاثنين عند973.60 دولار للأوقية.



وارتفع البلاديوم 0.7 %، إلى 1108.22 دولار للأوقية، بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1111.40 دولار للأوقية.