ناسداك دبي: طرح 3 مؤشرات جديدة للمشتقات بالربع الأول

قال الرئيس التنفيذي لناسداك دبي حامد علي، إنه من المقرر طرح ثلاثة مؤشرات جديدة للمشتقات في الربع الأول من العام الجاري، ستكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وأوضح حامد علي أن المؤشر الأول سيتم من خلاله استخدام المؤشرات الإقليمية لـMSCI لإصدار منتجات المشتقات، ليجري تداولها في منصة "ناسداك دبي" للمشتقات.

وأوضح أن المؤشرين الثاني والثالث هما لتداول عقود آجلة مرتبطة بالمؤشر العام لكل من سوق دبي وسوق أبوظبي في بورصة ناسداك للعقود الآجلة.

وأوضح "علي" أن استحداث عقود المؤشرات المستقبلية يمثل انتقالا إلى المرحلة المقبلة من تطوير البورصة بعد أن نجحت في استحداث تداول عقود الأسهم المفردة المستقبلية في منصة المشتقات، والتي تضم حالياً أسهم 16 شركة.