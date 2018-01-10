الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بفعل زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم، ما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1310.16 دولار للأونصة. وتراجع السعر 0.6% أمس الثلاثاء في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1310.80 دولار للأونصة اليوم.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها في 10 أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أدخل بنك اليابان المركزي تعديلا على برنامجه لشراء السندات.

وتراجع البلاديوم 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1094.28 دولار للأونصة بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1111.40 دولار.

وهبطت الفضة 0.1% إلى 16.93 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.7% ليسجل 958.60 دولار للأونصة.