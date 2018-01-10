بورصة الكويت تلغي المؤشرات السعرية وتعتمد الوزنية

أعلنت البورصة الكويتية، قواعدَ تنظيمية جديدة، تلغي من خلالها المؤشرات السعرية وتعتمد الوزنية فقط، وسوف يتم العملُ بالقواعد الجديدة، بالتزامنِ مع البدء بتطبيق المرحلةِ الثانية لمشروعِ تطوير السوق، في موعدٍ تحدده البورصة لاحقا.

وتم تقسيمُ البورصة إلى ثلاثة أسواق: السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات، مع إلغاءِ السوق الموازي.

وسيتم تطبيقُ نظام فواصل التداول للأسهم، بحيث يُعقَدُ مزاد لمدة دقيقتين عند ارتفاعِ سعر السهم أو انخفاضه بنسبة تصل إلى 5%، ومن ثم الحصول على سعرٍ مرجعي جديد يبدأ التداول على أساسِه بعد فترةِ المزاد.

كذلك تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، بحيث تم إلغاء شرط الخمسة بالمئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين.

وتم تحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر، بدلاً من نسبة 30% من رأس مال الشركة، كما تم وضع حد أدنى لعدد المساهمين، وقيمة المُساهمة المطلوبة لكل من السوق الأول والسوق الرئيسي.