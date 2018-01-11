رئيس "تداول" للعربية: مستعدون لطرح أرامكو

قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لـ"تداول"، إن تداول بهذه التغييرات تؤكد التزامها بالخطط التطويرية للسوق المالية، حيث بدأنا هذه التغييرات في الربع الرابع من 2016 ونحن مستمرون في العديد من التغييرات لمواكبة التطورات في الأسواق المالية، والهدف هو تهيئة المكان المناسب للسوق المالية، سواء في الاقتصاد السعودي أو الأسواق العالمية

وأضاف الحصان أن التغييرات التي أعلنت أمس مهمة جداً لتحقيق هدف فتح السوق وجذب الاستثمار الأجنبي، لما في ذلك من الجاهزية لطرح المزيد من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، بما في ذلك شركة بحجم أرامكو السعودية.

وأشار إلى أن تداول ستسمح لمديري الأصول بتجميع كافة الأوامر (المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية تحت أمر واحد شامل) كخدمة اختيارية لتحقق الهدف لمديري الأصول والمتمثل في العدالة والفاعلية بغية تنفيذ الصفقات في السوق المالية. وبالإمكان أن يحدد مديرو الأصول أي خدمة اختيارية ومدى أهميتها للصناديق التي يديرونها، وستنطبق على الصناديق المدارة محليا، والصناديق المدارة من قبل مديري الأصول للاستثمار الأجنبي.