تحذير شديد اللهجة من أحد أثرياء العالم..كيف يرى بتكوين؟

تلقت أسواق العملات الرقمية المشفرة تحذيراً جديداً شديد اللهجة، وجاء هذه المرة على لسان أحد أثرى أثرياء العالم وأحد أهم وأشهر رجال الأعمال في الولايات المتحدة والعالم، وهو وارن بافيت الذي قال إن "نهاية سيئة تنتظر بيتكوين حتماً".

وقال بافيت، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثواي" إن "ما يحدث حالياً سوف يؤدي بكل تأكيد إلى نهاية سيئة"، في إشارة إلى الارتفاعات الكبيرة والأرباح الهائلة التي تسجلها العملات الرقمية في العالم، مؤكداً أن شركته ليس لديها أي اهتمام مطلقاً بالعملات الرقمية المشفرة، ولا تفكر بالاستثمار فيها ولا التعامل بها.

وأضاف بافيت مع إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية: "نحن لا نملك أي عملة رقمية، ولا نفكر في الأمر قريباً، بل لن يكون لنا مكان مطلقاً في هذا السوق".

وانتهى بافيت إلى تأكيد اعتقاده بأن ما يجري في أسواق العملات الرقمية المشفرة سوف يؤدي إلى النهاية السيئة لكافة المستثمرين فيه، فيما تأتي تصريحات بافيت بعد يوم واحد فقط على تعليق من الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان جيمي دايمون قال فيه إنه "يأسف بسبب اعتبار بيتكوين احتيالاً".

وكانت عملة "بيتكوين"، وهي أشهر العملات الرقمية المشفرة وأكثرها تداولاً في العالم، قد سجلت ارتفاعات فلكية في الشهور الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 1327% خلال العام 2017 وحده، ليحصد بذلك المستثمرون فيها أرباحاً فلكية لم يسبق أن حققها المستثمرون في السلع الأخرى.

ومنذ مطلع العام الجاري 2018 حققت العملة الرقمية "ريبل" أرباحاً فلكية تجاوزت الـ100% خلال أيام قليلة، قبل أن تعاود الهبوط مع موجة الهبوط التي بدأت تضرب العملات الرقمية خلال اليومين الماضيين.