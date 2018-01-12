الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب بدعم من هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة لتسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول حيث ساعد هبوط الدولار على قيادة المعدن الأصفر صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1328.84 دولار للأونصة بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر أيلول عند 1330.34 دولار للأونصة.



وارتفع المعدن الأصفر 0.7% هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ تلك التي انتهت في 14 أبريل.



وزادت المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1329 دولارا للأونصة.



وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات كبرى، إلى أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول عند 91.689 .



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% في التعاملات الفورية إلى 17.11 دولار للأونصة. ويتجه معدن الفضة على مسار تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع بانخفاض نسبته 0.6% منذ بداية الأسبوع.



وارتفع البلاتين 0.7% ليلامس أعلى مستوياته منذ 11 سبتمبر أيلول عند 991.40 دولار للأونصة. ويتجه البلاتين إلى تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي بارتفاع نسبته 1.9% منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1088.50 دولار للأونصة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1075.50 دولار للأونصة يوم الخميس.