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اليورو يرتفع بعد تلميحات المركزي بإنهاء برنامج التحفيز

المصدر: لندن - رويترز
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قفز اليورو فوق 1.21 دولار للمرة الأولى في ثلاث سنوات اليوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى أنه يستعد لإنهاء برنامجه الضخم للتحفيز النقدي.

وارتفع اليورو 0.8% إلى 1.2134 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 31 ديسمبر كانون الأول 2014. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى الارتفاع بأكثر من 1.5% منذ أمس الخميس لتسجل أقوى أداء ليومين منذ أغسطس آب.

وأدت قوة اليورو إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبيرة، 0.6% إلى أقل مستوى في أربعة أشهر عند 91.329.

ومقابل الين، سجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 111.00 ينا.

كلمات دالّة

#أسواق مال, #اليورو, #اقتصاد, #المركزي الأوروبي

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