كيف تحرك السوق السعودي خلال أسبوع؟

أنهى سوق التداول السعودي تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بمقدار 61 نقطة، وبنسبة 0.84 %عند مستوى 7338 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال هذا الأسبوع.

وسجل السوق أعلى إغلاق منذ 4 شهور مدعوما بالأخبار الإيجابية وإرتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 3 سنوات بالرغم من انخفاض أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 30%.

ومع ارتفاع بأغلب القطاعات، حقق سهم بترو رابغ أعلى إغلاق له منذ عامين ونصف، كما سجلت كل من أسهم ساب وبنك الرياض والعربي الوطني أعلى إغلاقات في عام.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، الأكثر صعودا والأكثر هبوطا خلال الأسبوع.



أهم أخبار الشركات والإفصاحات في السوق السعودية:

- أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن عدةِ تغييراتٍ في طريقة عمل السوق، تشمَلُ تعديلَ الآلية المتبعة لتحديدِ سعر الاغلاق لتتحول من حساب المتوسط السعري لحجم التداول إلى آلية المزاد. وبالتوازي مع هذه الخطوة تم تطويرُ الآلية الحالية لافتتاحِ السوق، أي آلية المزاد.

وسيتمُ تطبيقُ "نموذج صانع السوق" بهدفِ زيادة السيولة وتنظيم الأسعار، وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

- وقعت إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري على تسهيلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 360 مليون ريال مع بنك البلاد.

- قفز سهم بترورابغ 16% إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2015، وذلك بعد أن كشفت الشركة عن إكمالها 10 وحدات من أصل 12 وحدة من المرحلة الثانية لمشروع توسعة مجمع البتروكيماويات.

- حصلت شركة الاتصالات السعودية على قرض إسلامي بقيمة تقارب 380 مليون دولار من خلال وحدتها الماليزية، حيث حصلت STC على 1.5 مليار رينغيت ستستخدمها لإعادة تمويل القرض الذي استخدمته لشراء حصة في شركة الهاتف المحمول الماليزية MAXIS.

- انضمت شركة أرامكو السعودية إلى بعض الشركات في المملكة التي استجابت للأوامر الملكية بدفع مبلغ 1000 ريال شهريا تعويضا عن غلاء المعيشة لموظفي الخدمة المدنية السعوديين بالإضافة إلى زيادة 10% للملتحقين ببرنامج الإعداد الجامعي والمنتسبين لمراكز تدريب أو جامعات داخل المملكة.

- أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات - إكسترا- عن أرباحها التي تضاعفت نحو مرتين فصليا مقارنة بالربع الرابع من العام 2016، لتبلغ نحو 58 مليون ريال، أما خلال عام 2017 ، فتراجعت الأرباح بنحو 2.5% على أساس سنوي إلى 140 مليون ريال.

- قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو دعت بنوكا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب هذا العام.

- نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن أرامكو تعمل على الحصول على قروض منخفضة التكلفة بقيمة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار، وذلك من بنوك تسعى لتقوية علاقاتها مع الشركة العملاقة قبيل الطرح العام الأولي المرتقب هذا العام، ويقدم المشورة على القروض، التي ستكون مدعومة من قبل وكالات التصدير الائتماني، كل من سيتي غروب وستاندرد تشارترد إلى جانب مجموعة Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

- وقعت دلة للخدمات الصحية عقد تمويل إسلامي مع مصرف الراجحي بقيمة 1.3 مليار ريال لمدة 8 سنوات، على أن يتم استخدامه لتمويل مرافق طبية ومستشفيات تحت الإنشاء وجديدة مع تمويل رأس المال العامل.