هذه هي حصيلة الأداء الأسبوعي لأسواق الإمارات

أنهى سوق دبي المالي الأسبوع الماضي على ارتفاع بمقدار 31 نقطة عند مستوى 3494 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.2 مليار درهم.

وانخفضت قيمة تداولات الأسبوع بنسبة 10% عن متوسط قيم التداولات الأسبوعية، وارتفع سهم أربتك بنسبة تجاوزت 12% بعد إعلانها عن إبرام عقد لتنفيذ مشروع من إعمار العقارية.

وتراجع سهم إعمار العقارية هذا الأسبوع التي أعلنت عن عقد اجتماع جمعية عمومية يوم الأحد القادم لمناقشة توزيع أرباح استثنائية لمساهميها بقيمة 4 مليارات درهم.

وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولاً والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

و بلغ صافي الاستثمار الأجنبي للأفراد خلال الأسبوع 47 مليون درهم، كمحصلة بيع.

في حين بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع نحو 21 مليون درهم، كمحصلة بيع.

أهم أخبار الشركات والإفصاحات بسوق دبي المالي:



- أﻋﻠنت شركة "أرابتك القابضة" عين قيام شركتها التابعة " والتي تمتلكها بالكامل "صقر الإمارات الكهروميكانيكية" أو "إيفيكو بإبرام عقد مع شركة TAV Tepe Akfen Construction لتنفيذ مشروع من إعمار العقارية بقيمة 250 مليون درهم ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع هذا الشهر ولمدة 3 أعوام.

- وقعت شركة أملاك للتمويل مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات مرسيليا لتطوير مشروع مدينة نصر في القاهرة، حيث تمتلك شركة أملاك أرض المشروع الذي يضم أبراج سكنية وإدارية ومركز تجاري وفندق ومرافق ترفيهية.

- أعلنت شركة دريك أند سكل عن إتمامها بنجاح استكمال إعادة هيكلة ديونها المصرفية في دولة الامارات وأنها حصلت على خطوط ائتمانية جديدة , وذكرت الشركة في بيانها انها عقدت اتفاق مع 9 بنوك لإعادة هيكلة وتمويل بمبلغ 566 مليون درهم إماراتي والتي تمثل 56% من إجمالي ديونها العامة والبالغة 1.07 مليار درهم.

- حذّرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات المستثمرين من التعامل مع شركة «جرين ستون إكويتي بارتنرز» وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن سبب التحذير يرجع إلى قيام الشركة بالترويج أو التعامل في منتجات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية

- أعلنت شركة إعمار العقارية عن عقد اجتماع لجمعيتها العمومية يوم الأحد 14 يناير المقبل لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح استثنائية على المساهمين قدرها 4 مليارات درهم.

- ذكرت شركة الاتحاد العقارية أنها تضع اللمسات النهائية لبيع حصتها في شركة إيميكول بالإضافة إلى استحواذ ذراعها الاستثمارية على حوالي 6% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير في مصر.

وفي سوق أبوظبي، أنهى السوق الأسبوع على ارتفاع بمقدار 42 نقطة عند مستوى 4591 نقطة، وبتداولات بلغت 882 مليون درهم.



وهذه نظرة على الأسهم الأكثر تداولا والأكثر صعودا وهبوطا خلال الأسبوع.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28 مليون درهم، كمحصلة شراء.



- جمع بنك أبوظبي التجاري ، ثاني أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول، 45 مليون دولار من بيع سندات فورموزا ، بحسب مصادر لرويترز، وذكرت المصادر، أن بنك Barclays قام بترتيب الصفقة التي تمت تسويتها الاسبوع الماضي مع المستثمرين من المؤسسات.

- أكد البنك المركزي أن البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة مُلزمة بتحمّل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المتعاملين حتى صدور إشعار آخر.