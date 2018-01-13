ما سبب تحذير وزير الخزانة الأميركي من بتكوين؟

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية بتكوين لإخفاء نشاطات غير مشروعة.

وتعهد منوتشين العمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة في العملة المشفرة.

وقال منوتشين في مؤتمر "علينا ضمان أن لا يتمكن الأشخاص السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بأمور سيئة".

وتفرض الاجراءات الاميركية ان تحصل المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات بتكوين في محاولة لمنع غسل الاموال ونشاطات اخرى مشبوهة.

وكاد سعر البتكوين يتخطى عتبة عشرين ألف دولار اواخر ديسمبر 2017.

وتجري التبادلات ببتكوين التي بدأت في 2009 على الإنترنت بدون إطار تنظيمي.

وخلافا للدولار او اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي او حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.