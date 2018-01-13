خامس أسبوع من المكاسب يصعد بالذهب لـ 1338 دولاراً

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في 4 أشهر وخامس أسبوع من المكاسب مع هبوط الدولار الأميركي أمام اليورو، بفعل اتفاق لتشكيل ائتلاف سياسي في ألمانيا.

وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي، مواصلاً اتجاهاً صعودياً يدعمه نقص في الإمدادات وزيادة في الطلب من صناعة السيارات لاستخدامه في أجهزة تنقية العادم في المركبات التي تعمل بالبنزين.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1338.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1339.31 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 1.4 بالمئة في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أبريل. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1334.90 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب مكاسبها بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه سيمدد للمرة الأخيرة تعليق العقوبات على إيران المرتبطة بالاتفاق النووي لإعطاء واشنطن وحلفائها الأوروبيين فرصة لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق المبرم في 2015.

وقال ترمب في بيان "هذه فرصة أخيرة". وغذت تصريحاته مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على الذهب كأداة استثمارية آمنة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات منافسة، إلى أدنى مستوى منذ الثامن من سبتمبر.

وقفز البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1121.70 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 بالمئة. وأثناء الجلسة سجل المعدن مستوى قياسيا مرتفعا عند 1126.30 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 997.30 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الحادي عشر من سبتمبر عند 998.50 دولار. وسجل خامس أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعوده 2.6 بالمئة هذا الأسبوع.

وقفزت الفضة 1.7 بالمئة إلى 17.25 دولار للأوقية.