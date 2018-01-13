مكاسب الأسهم الأميركية تتواصل بدعم التفاؤل الاقتصادي

أنهت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية الأسبوع عند مستويات قياسية جديدة مع انطلاق موسم أرباح الشركات للربع الرابع بنتائج إيجابية لبنوك ومبيعات قوية للتجزئة، وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 228.46 نقطة، أو 0.89 بالمئة، إلى 25803.19 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18.68 نقطة، أو 0.67 بالمئة، عند 2786.24 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 49.29 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 7261.06 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 2 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.57 بالمئة وناسداك 1.75 بالمئة.