اليوم.. يبدأ الاكتتاب على وحدات صندوق "وساطة ريت"

يبدأ اليوم الأحد، الاكتتاب على وحدات صندوق "وساطة ريت" ويستمر لمدة 15 يوم عمل على أن ينتهي في 01 شباط/فبراير 2018.

وسيكون الطرح متاحا للمستثمرين لبدء تقديم طلبات الاشتراك خلال فترة الطرح من خلال الجهات المستلمة وهي "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي التجاري" و"البنك العربي الوطني" و"بنك الرياض"، إضافة إلى مدير الصندوق "وساطة كابيتال" وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، وبحد أدنى للاشتراك تبلغ قيمته 500 ريال سعودي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

ويبلغ حجم الصندوق 1080 مليون ريال ويعتزم الصندوق طرح 32.4 مليون وحدة بسعر عشرة ريالات للوحدة ليبلغ حجم الطرح 324 مليون ريال. وتتكون الأصول المبدئية للصندوق من "فندق موڤنبيك الرياض" و"فندق كورال الخبر".

يمتد عقد الإيجار مع الشركات المستأجرة "الشركة السعودية للتطوير السياحي" و"شركة الخبر للتطوير السياحي" وهما شركتان مملوكتان بالكامل لشركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، لمدة 15 سنة على أن تكون أول خمس سنوات إلزامية بضمان من شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار لواجبات والتزامات المستأجر كافة بموجب عقد الإيجار لصالح الصندوق.

ويسعى الصندوق إلى الاستحواذ على العقارات المطورة تطويرا إنشائيا وقابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري، وتوزيع أرباح نقدية ربعية على مالكي الوحدات بما لا يقل عن 90 في المائة من صافي ربح الصندوق، وذلك باستثناء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية التي يعاد استثمارها في أصول إضافية بما يخدم مصلحة المستثمرين.